Движение по Симферопольскому бульвару и улице Лобачевского ограничат из-за киносъемок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по Симферопольскому бульвару и улице Лобачевского ограничат 30 октября и 9 ноября. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Ограничения движения в связи с проведением киносъемок действует 30 октября с 7:00 до 17:00 на участке: Симферопольский бульвар в районе дома 9А, владения 5, корпуса 1 и дома 3Г, а также 9 ноября с 7:00 до 17:00 на участке: улица Лобачевского от улицы Михаила Певцова до дома 44", – сообщили в информационном центре.

По формату ограничение движения затронет по одной полосе в каждом случае. Их отведут для съемок дублей по пять минут.

Ранее стало известно об изменении схемы движения в центре Москвы. Здесь стартовала подготовка к проведению праздничного марша 7 ноября.