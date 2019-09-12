Победителями конкурса грантов мэра Москвы стали 234 НКО

12 сентября на пресс-конференции в пресс-центре агентства городских новостей "Москва" рассказали об итогах конкурса грантов мэра Москвы. Победителями стали 234 некоммерческие организации.

Заявки на конкурс прислали почти 700 НКО. 187 проектов стали победителями в категории до 2,5 миллиона рублей, еще 47 организаций получат до 700 тысяч рублей.

Наибольшее количество победителей оказалось в номинациях "Благотворительность, милосердие и забота" и "Молодежь Москвы". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.