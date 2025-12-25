Церемония прощания с Верой Алентовой состоится в Театре имени Пушкина

Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина, где актриса проработала 60 лет. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения Евгений Писарев.

Алентова почувствовала себя плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. На скорой помощи артистку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.