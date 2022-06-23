В Сети опубликовали последние кадры жизни Юрия Шатунова

В Сети появились последние кадры жизни солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. На записи с камер видеонаблюдения в областной больнице видно, что певец очень плохо себя чувствует и передвигается только с помощью друзей.

Они привезли его в сельский госпиталь, но там помочь не смогли. Затем друзья музыканта вызвали скорую помощь и отправили его в Домодедовскую больницу.

Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи в возрасте 48 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.