Новости мира: в Италии простились с дизайнером Джорджо Армани

В Италии простились с дизайнером Джорджо Армани. Церемония состоялась в Милане. С 09:00 перед траурным залом собралось несколько длинных очередей. Сотрудники модного дома и обычные итальянцы пришли почтить память знаменитого на весь мир дизайнера.

В Париже прошла массовая демонстрация. Ее участники требовали отправить в отставку президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру. Более тысячи человек прошли по улицам города с плакатами и национальными флагами, выкрикивая политические лозунги.

Сын президента США Эрик Трамп попытался сразиться с борцом сумо, но потерпел неудачу. Во время поездки в Японию он вышел на ринг, но так и не смог сдвинуть тяжеловеса с места. Однако Трамп-младший сразился с йокодзуной, борцом высшего ранга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

