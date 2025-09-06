Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 22:15

Культура

Новости мира: в Италии простились с дизайнером Джорджо Армани

Новости мира: в Италии простились с дизайнером Джорджо Армани

Прощание с итальянским модельером Джорджо Армани состоится в Милане

Москвичи смогут почтить память композитора Щедрина в фойе Большого театра

Умер советский и российский композитор Родион Щедрин

В Москве простились с худруком "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым

Прощание с худруком "Электротеатра Станиславский" Юханановым прошло в Москве

В Москве началось прощание с худруком "Электротеатра Станиславский" Юханановым

В Москве простились с режиссером Юрием Карой

Прощание с кинорежиссером Александром Миттой состоялось в Москве

Новости мира: масштабные лесные пожары охватили север Турции

В Италии простились с дизайнером Джорджо Армани. Церемония состоялась в Милане. С 09:00 перед траурным залом собралось несколько длинных очередей. Сотрудники модного дома и обычные итальянцы пришли почтить память знаменитого на весь мир дизайнера.

В Париже прошла массовая демонстрация. Ее участники требовали отправить в отставку президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру. Более тысячи человек прошли по улицам города с плакатами и национальными флагами, выкрикивая политические лозунги.

Сын президента США Эрик Трамп попытался сразиться с борцом сумо, но потерпел неудачу. Во время поездки в Японию он вышел на ринг, но так и не смог сдвинуть тяжеловеса с места. Однако Трамп-младший сразился с йокодзуной, борцом высшего ранга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
утратыкультураза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика