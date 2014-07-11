Обаятельный жиголо и волк из 90-х: костюмы Джорджо Армани для кино

В день 80-летия итальянского дизайнера Джорджо Армани сетевое издание M24.ru вспоминает костюмы героев кино, над которыми трудился культовый модельер: от образа сексуального жиголо в исполнении Ричарда Гира до строгого белого смокинга Бреда Питта в ленте Квентина Тарантино.

“Американский жиголо”, 1980

Кадр из фильма “Американский жиголо”

Джорджо Армани дебютировал в качестве художника по костюмам в картине “Американский жиголо”. И, надо сказать, сделал это весьма удачно. Ричард Гир в костюме от Армани влюбил в себя девушек по всему свету, а итальянского дизайнера стали приглашать в более амбициозные кинопроекты. Кстати, режиссер ленты Пол Шредер не требовал от Джорджо разработать эксклюзивные модели, а просто выбрал подходящие наряды из уже существующих коллекций модного дома.

“Неприкасаемые”, 1987

Кадр из фильма "Неприкасаемые"

Для картины “Неприкасаемые” Армани попросили создать костюмы вручную. Четыре агента ФБР, роли которых исполнили Шон Коннери, Кевин Костнер, Энди Гарсиа и Чарльз Мартин Смит, охотились за легендарным гангстером Аль Капоне исключительно в одежде от легендарного дизайнера. Роберт де Ниро (актер исполнил роль Аль Капоне) от услуг именитого кутюрье отказался. Он появлялся в картине в костюмах, которые, по слухам, создавали личные портные преступника.

“Славные парни”, 1990

Кадр из фильма “Славные парни”

Один из лучших фильмов Мартина Скорсезе “Славные парни” не обошелся без помощи Джорджо Армани. Это кино тоже рассказывает о мафиози, и Роберт де Ниро исполняет роль одного из них. На этот раз уже в костюме итальянского бренда.

“Предмет красоты”, 1991

Кадр из фильма "Предмет красоты"

Имя Джорджо Армани указано и в титрах комедии “Предмет красоты”. Итальянские наряды в ленте носит семейная пара, которая неожиданно остается без средств и решает продать самое дорогое, что у них есть. Речь идет о ценной скульптуре Генри Мура, но мы знаем, что настоящим предметом красоты в ленте становится одежда главных героев.

“Казино рояль”, 2006

Кадр из фильма “Казино рояль”

Куртка из темно-коричневой кожи, в которой Джеймс Бонд появляется в аэропорту Майами в картине “Казино рояль”, выполнена Джорджо Армани. Удивительно, что за всю историю киноэпопеи Армани создал для спецагента всего один элемент одежды. С другой стороны, для съемок требовалось 25 экземпляров куртки, а это уже меняет ситуацию.

“Тринадцать друзей Оушена”, 2007

Кадр из фильма “Тринадцать друзей Оушена”

В одежде от Армани появляется главный герой триллера Дэнни Оушен (Джордж Клуни) и его приятель Расти Райан, роль которого досталась Брэду Питту. Элегантные и строгие костюмы выдержаны в лучших традициях итальянского модного дома и, кажется, делают актеров еще красивее. Сам модельер признается, что работа с Клуни для него оказалась одной из самых приятных и знаковых.

“Темный рыцарь”, 2008

Кадр из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"

На бирке костюма эксцентричного миллионера, который любит перевоплощаться в летучую мышь, можно увидеть: Giorgio Armani for Bruce Wayne. Армани работал над деловым гардеробом супергероя с 2008 года, когда вышла первая часть "Темного рыцаря" режиссера Кристофера Нолана. Все три фильма Брюс Уэйн (он же Бэтмен) меняет костюм итальянского дизайнера разве что на облачение летучей мыши. Но над супергеройскими нарядами Армани пока не работает.

“Бесславные ублюдки”, 2009

Кадр из фильма “Бесславные ублюдки”

Картина Квентина Тарантино “Бесславные ублюдки” рассказывает о группе американских солдат с еврейскими корнями, задача которых - беспощадно избавляться от фашистов. В один день герои узнают, что Геббельс устраивает шумную премьеру своего фильма, на которой появится не только элита нацисткой Германии, но и сам Гитлер. Персонажам, разумеется, нужно хорошо выглядеть, чтобы попасть на праздник и уничтожить фашистов. Угадайте, смокинг какого бренда становится для героя Бреда Питта пропуском на гламурную вечеринку врагов?

“Социальная сеть”, 2010

Кадр из фильма “Социальная сеть”

Удивительно, но даже в картину о Марке Цукерберге, который носит исключительно растянутые футболки, спортивные толстовки и кроссовки, затесались наряды от Армани. Костюмы итальянской марки носит Джастин Тимберлейк, герой которого (Шон Паркер - друг Цукерберга и сооснователь "Фейсбука") весь фильм пытается выглядеть солидно и дорого.

“Ханна. Совершенное оружие”, 2011

Кадр из фильма “Ханна. Совершенное оружие”

Идея зеленого пальто Кейт Бланшетт в триллере “Ханна. Совершенное оружие” принадлежит Джорджо Армани. Он же нарядил героиню в идеально сидящий серый костюм. Даже если не знать, что над одеждой австралийской актрисы работал итальянский мастер, нетрудно догадаться, что минималистичный и сексуальный гардероб героини - работа Армани.

“Советник”, 2013

Кадр из фильма "Советник"

В картине об адвокате, который однажды сделал неправильный выбор, Джорджо Армани предстояло одеть исполнителя главной роли Майкла Фассбендера и его киноневесту – Пенелопу Круз. Персонажи в картине выглядят безупречно, а это значит, что легендарный кутюрье со своей задачей как всегда справился.

“Элизиум: Рай не на Земле”, 2013

Кадр из фильма “Элизиум: Рай не на Земле”

Бескомпромиссная и суровая женщина-министр обороны планеты Элизиум (Джоди Фостер), которую построили для самых богатых жителей загнивающей Земли, на протяжении всего фильма появляется исключительно в костюмах от Армани. Действие картины происходит в будущем, и если через несколько десятков лет человечество будет одеваться только в костюмы от Армани, то это достаточно позитивный прогноз.

“Волк с Уолл-Стрит”, 2013

Кадр из фильма “Волк с Уолл-Стрит”

Стиль мультиуспешного биржевого магната Джордана Белфорда, роль которого исполнил Леонардо ДиКаприо, полностью создан Джорджо Армани. По словам самого модельера, работать над гардеробом миллионера из 90-х было несложно: в то время Армани активно разрабатывал именно такие костюмы и одевал в них самых обеспеченных представителей эпохи.

“Унесенные пулями”, 2014

Кадр из фильма “Унесенные пулями”

На данный момент Джорджо Армани трудится над очень амбициозным с точки зрения работы художника по костюмам проекте. Дизайнер разрабатывает наряды для китайского боевика, действие которого происходит в 20-х годах прошлого столетия в Шанхае. И это пока все, что известно о картине.