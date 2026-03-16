Российских туристов в ОАЭ могут посадить в тюрьму за съемку работы ПВО

Российские туристы в ОАЭ рискуют получить многомиллионные штрафы или реальные тюремные сроки. Полиция ведет активный мониторинг соцсетей и личных переписок, выявляя тех, кто публикует видео с прилетами, работой ПВО и эвакуациями из отелей.

Запрет распространяется даже на отправку таких файлов родственникам и друзьям в личных сообщениях. За публикацию или пересылку видео туристам грозит штраф от 3 до 10 миллионов рублей либо лишение свободы от 3 до 5 лет.

