В АТА рассказали, что делать с аннулированными поездками в страны Ближнего Востока

В непростой ситуации оказались те, кто приобрел тур в ОАЭ или Катар. Эти путевки теперь аннулируются из-за конфликта на Ближнем Востоке, а операторы далеко не всегда готовы вернуть деньги. О том, что делать в такой ситуации, рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, можно перенести даты поездки. Например, поехать в мае или в июне. Также туристы могут поменять направление и поехать в Египет, Таиланд, Вьетнам, Индонезию и Турцию.

