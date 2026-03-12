Форма поиска по сайту

12 марта, 07:15

Туризм

В АТА рассказали, что делать с аннулированными поездками в страны Ближнего Востока

Российские туристы не могут покинуть курорты Таиланда, Шри-Ланки и Мальдив

Россияне аннулировали более 15% туров в ОАЭ

Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока практически завершился

В Москву прибыл второй за десять суток пассажирский самолет из Катара

Около 3 тыс россиян останутся в странах Персидского залива к вечеру 10 марта

Новости мира: новые рейсы могут запустить между Россией и Хайнанем

Возобновлены пассажирские рейсы между Россией и Китаем

Эксперты назвали популярные направления для отдыха на майские праздники

Цены на санаторный отдых в России выросли в среднем на 10–30%

В непростой ситуации оказались те, кто приобрел тур в ОАЭ или Катар. Эти путевки теперь аннулируются из-за конфликта на Ближнем Востоке, а операторы далеко не всегда готовы вернуть деньги. О том, что делать в такой ситуации, рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, можно перенести даты поездки. Например, поехать в мае или в июне. Также туристы могут поменять направление и поехать в Египет, Таиланд, Вьетнам, Индонезию и Турцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

