Россияне вынуждены покупать авиабилеты с Пхукета в Москву за полмиллиона рублей

Россиянам приходится платить до 500 тысяч рублей, чтобы улететь в Москву с Пхукета. Привычные рейсы с пересадкой в ОАЭ отменены, а альтернативные маршруты через Китай растягиваются на несколько дней. На этом фоне "Аэрофлот" начал предлагать пассажирам оформлять билеты в кредит.

Стоимость перелета в Москву достигла рекордных значений: эконом-класс без багажа оценивается более чем в 200 тысяч рублей, а бизнес-класс – до полумиллиона. Для семьи из нескольких человек сумма переваливает за миллион.

