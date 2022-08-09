Цены на Турцию и Египет выросли в 2,5 раза

Места в отелях Турции на бархатный сезон почти все выкуплены. Об этом рассказали представители отрасли. Начали скупать путевки и в Египет, там как раз немного спадет жара осенью. Спрос не упал, несмотря на рост цен. Популярные курорты подорожали в 2,5 раза.

Как будут развиваться события дальше? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.