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Политика

Новости часа: в аудионавигацию электробусов Москвы добавят объявления о выходе к причалам

Новости часа: в аудионавигацию электробусов Москвы добавят объявления о выходе к причалам

Новости часа: попытка мятежа не осложнит отношения РФ дружественными странами

Новости часа: вузы в регионах, где был режим КТО, начнут штатно работать с 27 июня

Новости часа: Минтранс работает над льготными билетами взамен просроченных в период КТО

Аэроэкспрессы не будут ходить в аэропорт Внуково 1 и 2 июля

В Москве резервные дни для экзаменов 9-х классов запланированы 30 июня и 1 июля

Новости часа: 14 компаний в сфере IT и медицины получили гранты на импортозамещение

"Актуальный репортаж": в России открыли автосалоны Honda после ухода бренда в 2022 году

Строительство технологической части ТПУ "Варшавская" завершили на треть

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 45 километров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В аудионавигацию в электробусах Москвы добавят объявления о выходе к причалам. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Венгрия не согласится на санкции против российской атомной энергетики. Об этом заявили в МИД страны.

Организаторы Уимблдона требуют от россиян разрыва контрактов со спонсорами под санкциями. Об этом сообщили СМИ.

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