Новости часа: в аудионавигацию электробусов Москвы добавят объявления о выходе к причалам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В аудионавигацию в электробусах Москвы добавят объявления о выходе к причалам. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Венгрия не согласится на санкции против российской атомной энергетики. Об этом заявили в МИД страны.

Организаторы Уимблдона требуют от россиян разрыва контрактов со спонсорами под санкциями. Об этом сообщили СМИ.