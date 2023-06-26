Голикова заявила, что решение о переносе экзаменов принято только в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение о переносе экзаменов принято только в Москве, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По ее словам, резервный день для 9-х классов запланирован на 30 июня и 1 июля, для 11-х классов – на 1 июля.

Она напомнила, что выпускные, запланированные на субботу, перенесли в регионах, где ввели режим контртеррористической операции. Сейчас рассматривается вопрос проведения выпускных 1 июля.

Ранее Сергей Собянин объявил выходным днем в столице 26 июня. Мэр заявил, что в Москве обстоит сложная ситуация. Собянин призвал жителей города сообщать о нештатных ситуациях в службу 112.

После этого резервный день для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и основного госэкзамена (ОГЭ) по русскому языку назначили на 1 июля.

Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ