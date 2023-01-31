Кабмин продлил упрощенные требования к сертификации автомобилей до 1 июня 2023 года

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Российское правительство продлило упрощенные требования к сертификации автомобилей до 1 июня 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициативой предполагается разрешение на выпуск транспортных средств всех экологических классов от "Евро-0" до "Евро-5". Также документом разрешено не устанавливать на автомобили антиблокировочную систему тормозов (ABS).

Производителям транспортных средств можно не внедрять систему вызова экстренных служб на автомобили, которые были выпущены до 1 августа прошлого года.

Министерство промышленности и торговли заявило о планах на ужесточение требований к выпуску машин в России после 1 июня.

"Минпромторгом России будет подготовлен проект, предусматривающий ужесточение обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия, которые будут применяться после 1 июня текущего года", – говорится в сообщении.

Ранее в РФ представили перечень неисправностей авто, за которые будет предусмотрен штраф.

Так, за езду на резине не по сезону могут выписать штраф, то есть с декабря по февраль введут запрет на езду на летних шинах, а с июня по август – на зимних. За это плата составит 500 рублей.

Водители смогут предъявлять документы со смартфона через приложение "Госуслуги авто"

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