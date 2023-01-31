21:33Транспорт
Кабмин продлил упрощенные требования к сертификации автомобилей до 1 июня 2023 года
Фото: depositphotos/Stocksolutions
Российское правительство продлило упрощенные требования к сертификации автомобилей до 1 июня 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Инициативой предполагается разрешение на выпуск транспортных средств всех экологических классов от "Евро-0" до "Евро-5". Также документом разрешено не устанавливать на автомобили антиблокировочную систему тормозов (ABS).
Производителям транспортных средств можно не внедрять систему вызова экстренных служб на автомобили, которые были выпущены до 1 августа прошлого года.
Министерство промышленности и торговли заявило о планах на ужесточение требований к выпуску машин в России после 1 июня.
"Минпромторгом России будет подготовлен проект, предусматривающий ужесточение обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия, которые будут применяться после 1 июня текущего года", – говорится в сообщении.
Ранее в РФ представили перечень неисправностей авто, за которые будет предусмотрен штраф.
Так, за езду на резине не по сезону могут выписать штраф, то есть с декабря по февраль введут запрет на езду на летних шинах, а с июня по август – на зимних. За это плата составит 500 рублей.
Водители смогут предъявлять документы со смартфона через приложение "Госуслуги авто"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!