Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июня

Прямые регулярные авиарейсы из Москвы в Тель-Авив возобновятся с 1 июля. Выполнять их будет крупнейшая авиакомпания Израиля "Эль Аль".

Почти 300 поликлиник в столице теперь работают по единому московскому стандарту. Медицинскую помощь получают более 8 миллионов человек. Благодаря модернизации пациенты получают доступ к самым современным сервисам, а врачи – к новому оборудованию.

Желтый уровень опасности из-за непогоды действует в Москве и области до вечера 25 июня. МЧС предупредило о возможном усилении ветра до 15 метров в секунду и сильных ливнях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

