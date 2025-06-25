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25 июня, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июня

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршруты № 246 и 816 в Москве

"Велобайк" представил в Москве прокатные электроскутеры

Новости Московского транспорта

Историк раскрыл первоначальный замысел московского монорельса

Прямое авиасообщение Тель-Авива и Москвы возобновятся с 1 июля

Первый за 5 лет пассажирский поезд из Пхеньяна прибыл в Москву

Городские камеры показали свободный трафик на Волгоградском проспекте

В Москве вырос интерес к монорельсу перед его закрытием

Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевском

Прямые регулярные авиарейсы из Москвы в Тель-Авив возобновятся с 1 июля. Выполнять их будет крупнейшая авиакомпания Израиля "Эль Аль".

Почти 300 поликлиник в столице теперь работают по единому московскому стандарту. Медицинскую помощь получают более 8 миллионов человек. Благодаря модернизации пациенты получают доступ к самым современным сервисам, а врачи – к новому оборудованию.

Желтый уровень опасности из-за непогоды действует в Москве и области до вечера 25 июня. МЧС предупредило о возможном усилении ветра до 15 метров в секунду и сильных ливнях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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