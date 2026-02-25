Жительница Балашихи рассказала, что тратит по несколько часов на дорогу из-за снегопадов

Из-за снегопадов жителям Балашихи сложно добираться до столицы. Местная жительница рассказала, что дорога занимает несколько часов. Она выходит на час раньше и уже написала заявление на увольнение, потому что устала оправдываться перед начальником за опоздания.

Другие пассажиры сообщают, что автобусы забиты полностью, иногда не останавливаются, а люди на остановках даже дерутся. Вечером у метро "Щелковская" скапливаются такие же очереди на автобусы в Балашиху. Автобусы опаздывают более чем на 85 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.