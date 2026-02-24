550 новых зарядок для электромобилей появятся на улицах Москвы

Еще 550 новых зарядок для электромобилей установят на улицах Москвы в этом году. Столичные власти развивают необходимую для электрокаров инфраструктуру, так как количество таких авто в городе становится все больше.

Для расширения сети быстрых зарядных станций город заключит 11 долгосрочных контрактов на их установку и обслуживание. Также Москва возьмет на себя устройство готовых точек для размещения станций. Операторы должны будут осуществлять установку, эксплуатацию и обслуживание АЗС в течение 7 лет с соблюдением всех требований и стандартов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

