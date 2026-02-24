"Новости дня": еще 100 новых электробусов выпустят на маршруты в Москве

Еще 100 новых электробусов выпустят на маршруты в Москве. Они уже начали поступать в автопарк района Чертаново Центральное. Это бесшумные машины с плавным ходом.

В салонах есть удобные кресла с разъемами для зарядок, расширенные пространства для детских колясок, велосипедов и самокатов. Новые электробусы также оснастили мониторами, по которым можно отследить маршрут.

