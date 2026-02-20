В России штраф может грозить нарушившему разметку водителю, если она занесена снегом

Штраф может грозить водителю, который нарушил разметку, даже если она занесена снегом. Как рассказали автоэксперты, многие камеры не ориентируются на наличие реальной разметки. Даже если водитель ее физически не видит, в том числе из-за снега, средства фиксации продолжают работать.

Однако такие штрафы можно оспорить. Штраф за нарушение дорожной разметки составляет от 750 до 7,5 тысячи рублей.

