График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 06:30

Транспорт

В России штраф может грозить нарушившему разметку водителю, если она занесена снегом

В России штраф может грозить нарушившему разметку водителю, если она занесена снегом

Москвичам напомнили о штрафах за нарушение правил парковки во дворах города

Порядка 250 автомобилей вытянул из снега дорожный патруль ЦОДД в пик снегопада в Москве

Маршруты автобусов и электробуров скорректируют в Москве с 21 февраля

В России выставили на продажу номер автомобиля стоимостью более 2 млрд рублей

В аэропортах Москвы отменили 34 рейса на прилет и вылет из-за непогоды

Экипажи ЦОДД вышли на помощь буксующим фурам на трассах из-за сильного снегопада в Москве

В Москве корректируют расписание на прилет и вылет из аэропортов из-за снегопада

"Московский патруль": водителям снегоходов напомнили о правах и технике безопасности

В аэропортах Москвы возможны корректировки расписания на прилет и вылет из-за снегопада

Штраф может грозить водителю, который нарушил разметку, даже если она занесена снегом. Как рассказали автоэксперты, многие камеры не ориентируются на наличие реальной разметки. Даже если водитель ее физически не видит, в том числе из-за снега, средства фиксации продолжают работать.

Однако такие штрафы можно оспорить. Штраф за нарушение дорожной разметки составляет от 750 до 7,5 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика