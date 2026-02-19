Форма поиска по сайту

19 февраля, 18:15

Транспорт

Очистка путей ведется круглосуточно на Московской железной дороге

Очистка путей ведется круглосуточно на Московской железной дороге

Заммэра Москвы Бирюков рассказал о помощи водителям на сложных участках дорог

"Новости дня": циклон "Валли" привел к затруднениям на дорогах Москвы

18 рейсов задержали в московских аэропортах более чем на 2 часа из-за снегопада

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 19 февраля

Тягачи и тяжелые автокраны вышли дежурить на дорогах Москвы

Рейсы задерживаются в аэропортах столицы из-за снегопада

Загруженность дорог достигла 7 баллов в Москве из-за снегопада

Движение транспорта затруднено в Москве из-за метелей и усиления ветра

Движение затруднено на 65-м километре МКАД из-за снегопада

На Московской железной дороге очистка путевой инфраструктуры проводится круглосуточно. Начальник службы корпоративных коммуникаций МЖД Наталья Щевелева отметила, что ночью 19 февраля на линии вывели 82 единицы спецтехники, что позволило обеспечить стабильное движение в утренний час пик.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что аномального холода в Москве больше не предвидится, температурный фон вернется в климатическое русло 20 февраля. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортпогодагородвидеоАлина КомиссароваРустам ШафиуллинАлексей Лазаренко

