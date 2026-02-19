Очистка путей ведется круглосуточно на Московской железной дороге

На Московской железной дороге очистка путевой инфраструктуры проводится круглосуточно. Начальник службы корпоративных коммуникаций МЖД Наталья Щевелева отметила, что ночью 19 февраля на линии вывели 82 единицы спецтехники, что позволило обеспечить стабильное движение в утренний час пик.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что аномального холода в Москве больше не предвидится, температурный фон вернется в климатическое русло 20 февраля. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

