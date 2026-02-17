"Московский патруль": некоторых водителей будут автоматически лишать прав с 1 марта

С 1 марта 2027 года некоторых россиян будут автоматически лишать водительских прав. Это может произойти, если врачи, например, диагностируют психическое расстройство, эпилепсию или серьезные нарушения зрения.

По мнению депутатов, такая мера будет способствовать снижению аварийности. При выявлении противопоказаний, медорганизация должна уведомить об этом ГИБДД, после чего водителю необходимо будет в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

