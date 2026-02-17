Форма поиска по сайту

17 февраля, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": некоторых водителей будут автоматически лишать прав с 1 марта

"Московский патруль": на Московском скоростном диаметре установили 470 умных камер

ЦОДД призвал водителей в Москве отказаться от поездок из-за снегопада и гололедицы

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 февраля

"Новости дня": потенциальных авиадебоширов начнут выявлять до посадки

Пассажиры трамвая в Москве пожаловались на устроившую конфликт женщину-контролера

Около 100 км новых дорог строят в Москве каждый год

Дополнительный участок МСД построят вдоль Каспийской улицы

Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт 18 февраля из-за непогоды

С 2011 года в Москве построили 1,6 тыс километров дорог

С 1 марта 2027 года некоторых россиян будут автоматически лишать водительских прав. Это может произойти, если врачи, например, диагностируют психическое расстройство, эпилепсию или серьезные нарушения зрения.

По мнению депутатов, такая мера будет способствовать снижению аварийности. При выявлении противопоказаний, медорганизация должна уведомить об этом ГИБДД, после чего водителю необходимо будет в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

