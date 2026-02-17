С 2011 года в Москве построили 1,6 тыс километров дорог

С 2011 года в столице построили и реконструировали 1,6 километра дорог, свыше 480 тоннелей, эстакад и мостов. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Сергей Степаненко.

Среди знаковых объектов он отметил развязку у станции метро "Корниловская", улично-дорожную сеть в поселке Мосрентген, мост имени Академика Королева и новый участок Мосфильмовской улицы с двумя мостами через долину реки Раменка.

