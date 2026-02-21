Собянин рассказал о проекте развития электротранспорта в Москве

Москва запускает новую программу по развитию электротранспорта. Город обустроит места для размещения зарядных станций, а их обслуживанием займутся частные операторы. Сергей Собянин в мессенджере МАХ рассказал детали проекта.

Планируется подписать 11 долгосрочных госконтрактов на установку и эксплуатацию быстрых зарядных станций для электромобилей. Это обеспечит конкуренцию и соблюдение всех требований. По новым правилам в этом году в столице планируют запустить порядка 550 быстрых зарядных станций.

