Новые электробусы начали поступать на эксплуатационную площадку "Чертаново". Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, речь идет о современных моделях ЛиАЗ-6274. Это комфортные и экологичные машины. Всего по контракту 2025 года в Мосгортранс поступит еще 100 единиц.

