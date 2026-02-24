В России с 1 марта внесут изменения в правила авиаперевозок

В России с 1 марта будут расширены возможности для вынужденного возврата авиабилетов.

С этой даты пассажиры смогут вернуть билет при его неправильном оформлении перевозчиком либо в случае задержки рейса более чем на 30 минут.

Вескими причинами признаются и перенос рейса на более раннее время, болезнь близкого родственника. Во всех этих случаях пассажир вправе требовать полную компенсацию.

