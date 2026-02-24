24 февраля, 22:45Транспорт
В России с 1 марта внесут изменения в правила авиаперевозок
В России с 1 марта будут расширены возможности для вынужденного возврата авиабилетов.
С этой даты пассажиры смогут вернуть билет при его неправильном оформлении перевозчиком либо в случае задержки рейса более чем на 30 минут.
Вескими причинами признаются и перенос рейса на более раннее время, болезнь близкого родственника. Во всех этих случаях пассажир вправе требовать полную компенсацию.
