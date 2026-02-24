Коммунальщики задействовали 70 единиц техники для уборки снега в Можайском районе Москвы

В Можайском районе Москвы для ликвидации последствий снегопада задействовали в ежедневном режиме 40 единиц техники. Кроме того, там работало еще около 30 единиц привлеченной техники, заявил первый заместитель главы управы района Андрей Борычев.

В первую очередь коммунальные службы зачищают входные группы, тротуары, остановки общественного транспорта и парковочные карманы. Снегопад продлится в столице до конца суток 24 февраля. За это время сугробы могут вырасти еще на 4–7 сантиметров.

