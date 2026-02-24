"Московский патруль": камеры ЦОДД зафиксировали более 170 тысяч аварий с начала года

Умные дорожные камеры ЦОДД с начала года зафиксировали более 170 тысяч аварий, возгораний и других нештатных ситуаций на проезжей части в Москве. Благодаря оперативной работе системы последствия инцидентов оказались менее серьезными, чем могли бы быть.

Камеры распознают около 15 видов происшествий и сигнализируют дорожным патрулям, которые прибывают на место и оказывают помощь водителям. Система позволяет оперативно предотвращать аварии и минимизировать последствия ЧП.

Подробнее – в программе "Московский патруль".