Стали известны характеристики новых поездов для российской ВСМ

Стали известны характеристики новых поездов для российской высокоскоростной магистрали, хотя их название пока сохраняется в секрете. Составы смогут развивать скорость до 400 километров и будут состоять из 8 вагонов общей вместимостью 454 пассажира.

Кабина машиниста будет оборудована цифровой приборной панелью с панорамным обзором через камеры и системой машинного зрения. Для пассажиров предусмотрены 4 класса обслуживания: первый, бизнес, комфорт и стандарт. В салонах установят информационные дисплеи, розетки для зарядки гаджетов и сделают купе-переговорные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.