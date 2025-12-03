Поезд "Буревестник" вновь запустили между Москвой и Нижним Новгородом

РЖД после 11-летнего перерыва вновь запустили скоростной поезд "Буревестник" на маршруте между Москвой и Нижним Новгородом. Первый двухэтажный состав уже отправился с Ярославского вокзала столицы.

Каждый новый поезд состоит из 10 двухэтажных вагонов, включая СВ, купе, сидячие вагоны, бизнес-класс и вагон-бистро. В улучшенных составах появилось отдельное купе со спальным местом и монитором, а в некоторых сидячих вагонах разрешена перевозка животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.