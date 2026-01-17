Более 100 км дорог было построено и реконструировано в Москве за 2025 год

Больше 100 километров дорог было построено и реконструировано в Москве в 2025 году. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Сергей Степаненко.

В частности, были возведены и модернизированы крупные общегородские магистрали и небольшие связки между соседними районами. В числе значимых проектов – развязка у метро "Корниловская" и улично-дорожную сеть в поселке Мосрентген. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

