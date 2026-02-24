Правила возврата авиабилетов изменят в России с 1 марта

С 1 марта россиянам станет проще вернуть авиабилеты. Минтранс сообщил, что основанием для вынужденного отказа станут непредоставление обслуживания по классу из билета и неправильное оформление документа перевозчиком или агентом.

Возврат билетов станет возможным при задержке рейса более чем на 30 минут или вылете раньше указанного времени. Причиной возврата также может быть болезнь близкого родственника, а не только члена семьи.

Также введена скидка 50% на внутренние авиабилеты экономкласса для детей, сопровождаемых любым взрослым, не обязательно родителем. Авиакомпании обязаны предоставлять соседние места семьям с двумя и более детьми до 12 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.