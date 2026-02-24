Форма поиска по сайту

24 февраля, 07:15

Транспорт

Правила возврата авиабилетов изменят в России с 1 марта

Цены на шиномонтаж вырастут на 10–15% в Москве весной

"Зеленая волна" заработала на 14 магистралях Москвы

Локальные перекрытия движения транспорта возможны в центре Москвы 24 и 25 февраля

Еще сто электробусов появятся в столице

Водителей просят пересесть на метро из-за снегопада и перекрытий 24 февраля

Новые электробусы начали поступать на эксплуатационную площадку "Чертаново"

Строительство первого участка Рублево-Архангельской линии завершат в Москве в 2026 году

В России введут скидки на авиабилеты для детей, которые летят в сопровождении взрослых

С 1 марта россиянам станет проще вернуть авиабилеты. Минтранс сообщил, что основанием для вынужденного отказа станут непредоставление обслуживания по классу из билета и неправильное оформление документа перевозчиком или агентом.

Возврат билетов станет возможным при задержке рейса более чем на 30 минут или вылете раньше указанного времени. Причиной возврата также может быть болезнь близкого родственника, а не только члена семьи.

Также введена скидка 50% на внутренние авиабилеты экономкласса для детей, сопровождаемых любым взрослым, не обязательно родителем. Авиакомпании обязаны предоставлять соседние места семьям с двумя и более детьми до 12 лет.

Полина БрабецЕгор Бедуля

