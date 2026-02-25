Форма поиска по сайту

25 февраля, 11:30

Транспорт

Завод "Уральские локомотивы" показал, как строят электропоезд для ВСМ

Завод "Уральские локомотивы" показал, как строят электропоезд для ВСМ

Жители Балашихи пожаловались на долгое ожидание автобусов до Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 февраля

В Москве выпустили 5,5 млн отечественных карт "Тройка"

Умные камеры ЦОДД зафиксировали 170 тысяч происшествий на дорогах Москвы с января

Новости мира: 30 человек погибли в Бразилии из-за ливней

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится в марте

Электронный посадочный талон на самолет приравняют к бумажному в РФ с 1 марта

В "Технополисе "Москва" выпустили 5,5 миллиона отечественных карт "Тройка"

"Московский патруль": камеры ЦОДД зафиксировали более 170 тысяч аварий с начала года

Завод "Уральские локомотивы" показал, как строят первый отечественный высокоскоростной электропоезд. Состав предназначен для будущей ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Специалисты предприятия завершили сварку кузовов головного моторного и второго вагона.

Они выполнены из экструдированного алюминиевого профиля. Этот материал в три раза легче стали, что критически важно для снижения нагрузки на пути при движении на скоростях до 400 километров в час. Особую сложность представляла установка каркаса кабины машиниста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

