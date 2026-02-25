Завод "Уральские локомотивы" показал, как строят электропоезд для ВСМ

Завод "Уральские локомотивы" показал, как строят первый отечественный высокоскоростной электропоезд. Состав предназначен для будущей ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Специалисты предприятия завершили сварку кузовов головного моторного и второго вагона.

Они выполнены из экструдированного алюминиевого профиля. Этот материал в три раза легче стали, что критически важно для снижения нагрузки на пути при движении на скоростях до 400 километров в час. Особую сложность представляла установка каркаса кабины машиниста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.