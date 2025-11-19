В аэропорту Шереметьево установят 16 киосков самообслуживания в 2026 году. Их расположат в терминале С. Стойки будут выполнять сразу три функции: самостоятельная регистрация на рейс, оформление багажа и печать посадочных талонов.

В терминале B уже функционируют 22 подобных устройства. Эти стойки доступны как пассажирам, так и сотрудникам аэропорта. При этом новые предназначены исключительно для пассажиров.

