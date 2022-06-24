Новости последнего часа: остановка у библиотеки имени Ленина не будет работать 25 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автобусная остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" временно не будет работать 25 июня, заявили в Дептрансе.

Fashion-маркет открыли на Тверском бульваре. Он будет работать все выходные, сообщили организаторы Московской недели моды.

Площадь лесных пожаров в РФ в 2022 году на четверть меньше прошлогодней, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.