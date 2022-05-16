Siemens прекратит деятельность с РЖД

"Сапсаны" и "Ласточки" остались без Siemens. Немецкая компания после более чем полутора веков работы в России сворачивает свою деятельность. Концерн выходит из совместных предприятий и прекращает сервисные контракты с РЖД.

Что станет со скоростными поездами? Где брать запчасти для них? И не вырастут ли цены на билеты? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.