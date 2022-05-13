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Экономика

17:20

В Минпромторге назвали решение Siemens уйти с российского рынка неожиданным

экономика

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал неожиданным и странным уход с российского рынка компании Siemens.

"С точки зрения взаимодействия с Siemens. Для нас это большое удивление, потому что компания была представлена на российском рынке более 150 лет, еще с царской России. Всегда на всех встречах это декларировали, но неожиданное их решение для нас кажется достаточно странным", – отметил он.

Кроме газовых турбин Siemens производит и большой перечень другого оборудования, в том числе системы управления. При этом министр напомнил о принятом решении о параллельном импорте, выразив надежду на возможность использования неограниченных санкциями ресурсов и предложений.

Накануне немецкий концерн Siemens объявил о прекращении производственной и операционной деятельности в России.

СЕО компании Роланд Буш уточнил, что в организации продолжат поддерживать сотрудников в меру способностей. Siemens будет реализовывать упорядоченный процесс выхода из РФ.

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