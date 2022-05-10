Германия сократит зависимость от российских энергоресурсов до "нуля" – глава МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Германии хотят сократить до "нуля" зависимость страны от поставок энергоресурсов из России, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля", – сказала она на пресс-конференции в Киеве.

По словам Бербок, германские власти намерены навсегда обеспечить энергетическую независимость страны.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна постепенно избавляется от зависимости от российского газа, его доля в структуре импорта снизилась с 55 до 35%.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.