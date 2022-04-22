Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS – СМИ

Росавиация рекомендовала перевозчикам подготовиться к возможному отключению системы GPS. Об этом сообщают некоторые СМИ.

Компаниям нужно оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем, которые используют сигнал GPS. А с летным составом необходимо отработать действия при возникновении таких сбоев.

Ранее сообщалось, что в США в рамках санкций могут отключить Россию от навигационной системы GPS. В "Роскосмосе" утверждают, что технически это очень сложно. И национальная система ГЛОНАСС обеспечит глобальную точность навигационного сигнала.

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