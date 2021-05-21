В Кузбассе планируют построить к 2024 году аэропорт на горнолыжном курорте Шерегеш

У горнолыжного курорта Шерегеш к 2024 году появится свой аэропорт. Его построят в семи километрах от будущего туристического кластера. Воздушная гавань должна разгрузить аэропорт в Новокузнецке.

Туристический поток на курорт постоянно растет. В этом году по сравнению с предыдущими сезонами он увеличился практически вдвое.

Как заявили в правительстве Кузбасса, они планируют развивать на действующем горнолыжном курорте Шерегеш всесезонный туристический кластер. Ежегодно он будет принимать свыше 250 тысяч отдыхающих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.