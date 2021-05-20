Оплата банковскими картами теперь возможна на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Теперь на Московских центральных диаметрах (МЦД) можно расплатиться банковскими картами. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
Отмечается, что тестовый период продлится до 7 июня. На данный момент на многих турникетах уже появились стикеры о том, что они принимают карты, а в ближайшее время такими станут турникеты по всем диаметрам.
"Теперь о ценах: "Центральная" зона – 46 рублей. "Пригород" – 54 рубля. Пересадка на МЦК и метро бесплатная. Главное, не забывайте валидировать на входе и выходе", – рассказали в ведомстве.
Известно, что в дальнем пригороде система не будет функционировать.
"Запуск сервиса на МЦД завершит внедрение этой технологии на всем общественном транспорте Москвы. Это уникальная система: она сама подберет для вас самый выгодный тариф, исходя из того, как часто, в каких зонах и на каком транспорте вы ездите", – резюмировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на всех станциях столичного метро до конца 2021 года планируют запустить оплату проезда с помощью технологии Face Pay. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что технологию уже несколько месяцев тестируют на ряде станций московского метро.
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