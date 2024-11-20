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20 ноября, 14:30

Транспорт

Жители ТиНАО написали коллективное обращение в полицию на велокурьеров

Жители ТиНАО написали коллективное обращение в полицию на велокурьеров

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Жители ТиНАО направили коллективное обращение в полицию с просьбой разобраться с действиями велокурьеров. По словам москвичей, курьеры создают опасные ситуации на дорогах, таранят автомобили и сбивают детей, а также мешают пешеходам на тротуарах жилых комплексов.

Автоэксперт Дмитрий Золотов подчеркнул, что если курьеры используют электротранспорт, то они становятся участниками дорожного движения и должны соблюдать соответствующие правила.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Станислав Наумов сообщил, что в начале года были внесены изменения в законодательство, направленные на регулирование деятельности кикшеринговых компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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