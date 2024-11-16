Ликсутов: электросамокаты в этом сезоне в Москве арендовали около 70 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные электросамокаты были арендованы около 70 миллионов раз в этом сезоне – на 6 миллионов больше, чем в прошлом году, рассказал заместитель мэра города Максим Ликсутов. Днем ранее в Москве завершился сезон проката.

"85% всех поездок совершалось с транспортной целью. Вместе с коллегами из ГАИ, ЦОДД и операторами проката продолжим вести комплексную работу по повышению безопасности", – передает РИА Новости его слова.

Под блокировку попали 135 тысяч человек за системные нарушения ПДД, при это всего за сезон выписаны 155 тысяч штрафов, отметил Ликсутов. За минувший год количество пользователей увеличилось до 5 миллионов.

В настоящее время в столице тестируют технологии, которые не дадут несовершеннолетним арендовать электросамокаты, добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что в Москве уменьшилось число ДТП с электросамокатами на 48%. Таких результатов удалось добиться благодаря введенному 15 июля эксперименту по ограничению скорости до 20 километров в час в зоне ТТК – МКАД.

Количество аварий в местах совмещенного движения пешеходов и арендных электросамокатов уменьшилось на 17%, а число ДТП с пешеходами и арендными электросамокатами – на 67%.

