20 января, 13:15

Транспорт

Поезда "Аврора" и "Сапсан" переведут на другие направления

Поезда "Аврора" и "Сапсан" переведут на другие направления

Московские специалисты модернизировали почти 130 станций метро за 15 лет

Стало известно будущее поездов "Аврора" и "Сапсан" после запуска ВСМ

За 15 лет в Москве построили и реконструировали почти 130 станций метро

Поезда "Аврора" и "Сапсан" переведут на другие направления после открытия ВСМ

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог в Хорошёвском районе

Пробки на дорогах Москвы достигли 4 баллов 20 января

Новости мира: ДТП с участием более 100 автомобилей произошло на трассе на севере США

Российские авиакомпании пополнят парк самолетами, находившимися на хранении

Поезда "Аврора" и "Сапсан" переведут на другие направления. Это произойдет после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург в 2028 году.

Часть составов перебросят на маршрут до Казани, а до Твери, Санкт-Петербурга, Новгорода москвичи будут добираться уже на современных поездах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоИван ЕвдокимовКристина Шашкова

