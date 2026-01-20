Поезда "Аврора" и "Сапсан" переведут на другие направления. Это произойдет после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург в 2028 году.

Часть составов перебросят на маршрут до Казани, а до Твери, Санкт-Петербурга, Новгорода москвичи будут добираться уже на современных поездах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



