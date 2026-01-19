Форма поиска по сайту

19 января, 07:45

Транспорт

Водителям в России могут разрешить показывать права через МАХ

Московские водители стали бороться за расчищенные от снега парковочные места

На Лабораторной улице в Москве закроют одну полосу движения

Несколько изменений для авиапассажиров вступят в силу в России

"Новости дня": москвичи приняли участие в массовых крещенских купаниях

Определены тарифы на проезд автобусов между Москвой и Подмосковьем

Более 50 автобусных маршрутов появятся между Москвой и Подмосковьем в 2026 году

Собянин рассказал, как улучшат инфраструктуру около станции "Воронцовская" БКЛ

"Новости дня": в России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов

Движение перекрыто по улице Татарской из-за тушения пожара

Власти в России обсуждают возможность разрешить водителям предъявлять права и регистрационные документы на автомобиль через приложение МАХ. Увидеть электронные документы можно будет с помощью двухмерного штрихкода, связанного с порталом "Госуслуги".

Такой способ предъявления планируют приравнять к обычному показу физических документов. Для этого в правила дорожного движения будут внесены соответствующие изменения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

