Водителям в России могут разрешить показывать права через МАХ

Власти в России обсуждают возможность разрешить водителям предъявлять права и регистрационные документы на автомобиль через приложение МАХ. Увидеть электронные документы можно будет с помощью двухмерного штрихкода, связанного с порталом "Госуслуги".

Такой способ предъявления планируют приравнять к обычному показу физических документов. Для этого в правила дорожного движения будут внесены соответствующие изменения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.