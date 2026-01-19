Форма поиска по сайту

19 января, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 января

Поезда задерживаются на МЦД-2 в сторону Нахабина

Поезда задерживаются на МЦД-2 в сторону Нахабина

Городские камеры показали дорожную ситуацию на Торговой улице в Москве

Водителей могут лишить прав за ксеноновые фары и стоп-сигналы в России

Российские авиакомпании будут обязаны информировать пассажиров об условиях перелета

Сергей Собянин рассказал об уникальных решениях в московском метростроении

Беспилотный трамвай перевез более 60 тысяч пассажиров в Москве

Почти 20 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов построили в Москве в 2025 году

Городские камеры показали трафик на Сухаревской площади

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 19 января

Движение поездов на Втором московском центральном диаметре (МЦД-2) в сторону Нахабино полностью восстановлено после технического сбоя. Один из составов остановился на участке между станциями "Рижская" и "Красный Балтиец".

Всемирная федерация керлинга разрешила юниорским командам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях под национальными флагами, с символикой и гимнами. Новые правила начнут действовать уже в этом сезоне.

Завершился многомесячный жилищный спор между певицей Ларисой Долиной и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. Жилье в районе Хамовники официально передано новой владелице после решения Верховного суда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

