Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 января

Движение поездов на Втором московском центральном диаметре (МЦД-2) в сторону Нахабино полностью восстановлено после технического сбоя. Один из составов остановился на участке между станциями "Рижская" и "Красный Балтиец".

Всемирная федерация керлинга разрешила юниорским командам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях под национальными флагами, с символикой и гимнами. Новые правила начнут действовать уже в этом сезоне.

Завершился многомесячный жилищный спор между певицей Ларисой Долиной и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. Жилье в районе Хамовники официально передано новой владелице после решения Верховного суда.

