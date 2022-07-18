В Госдуме назвали причину проблем с дорогами в России

В Госдуме объяснили причину проблем с дорогами в России. Там считают, что дело в неэффективном использовании средств на строительство.

Общая протяженность всех дорог в России – 1,5 миллиона километров. Из них около миллиона – дороги с так называемым "жестким покрытием". И 50 тысяч километров – трассы федерального уровня.



Ранее Владимир Путин поручил привести в нормативное состояние не менее 85% дорог. А при реализации национального проекта должны использоваться техника и материалы преимущественно российского производства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.