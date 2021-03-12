В Петербурге закрыли движение под "мостом глупости"

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В Санкт-Петербурге закроют движение под знаменитым "мостом глупости" с 13 марта по 15 мая. Об этом сообщили на сайте городского комитета по развитию дорожной инфраструктуры.

Это связано с необходимостью ремонта из-за частых аварий, а также с обращениями местных жителей.

Специалисты "Мостотреста" займутся работами по восстановлению балки пролетного строения моста над улицей Труда. После этого власти города рассмотрят вопрос о дальнейшем запрете проезда под мостом.

"Мостом глупости" переправу назвали сами петербуржцы из-за того, что многие водители грузовых автомобилей игнорируют множество знаков об ограничении высоты в 2,7 метра. В связи с этим за все время существования моста в него врезалось более 200 машин.

Ранее юбилейный, 200-й грузовик разбился под мостом. Водитель грузовика попытался проехать там, однако сделать этого не смог. Кузов, ударившись о низкий пролет сооружения, смялся в гармошку. Уточняется, что на "мосту глупости" уже давно установлена табличка с надписью: "Газель не проедет!"