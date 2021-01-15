В Петербурге под "мостом глупости" лишился кузова 200-й грузовик

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Юбилейный, 200-й грузовик разбился под мостом на Софийской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал "Невские новости".

В пятницу, 15 января, водитель очередного грузовика попытался проехать под мостом, однако сделать этого не смог. Кузов, ударившись о низкий пролет сооружения, смялся в гармошку.

Уточняется, что на "мосту глупости" была установлена табличка с надписью "Газель не проедет!"

Власти города отмечают, что реконструкция объекта возможна лишь при наличии необходимых средств, которых в настоящее время пока нет.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что данный мост "поймал" 198-й грузовик. Перед самым Новым годом аварийная статистика набрала обороты – врезаться в мост стали каждый день.

Пользователи соцсетей даже стали шутить, успеет ли "Мост глупости" к Новому году набрать 200 застрявших машин.

