Новые буквы названия установили на платформе станции БКЛ "Каширская"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Новые буквы названия установили на платформе реконструируемой станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Заммэра города Андрей Бочкарев рассказал, что буквы высотой 30 сантиметров выполнены из нержавеющей стали.
"Свои места на путевых стенах заняли четыре из восьми отреставрированных исторических панно-барельефов", – отметил Бочкарев.
Он подчеркнул, что созданные в 1969 году скульптором Зоей Ветровой композиции "Линия электропередач", "Планеты и спутник", "Дома и метрополитен" и "Гидроэлектростанция" расположат зеркально друг к другу.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов поведал, что после завершения реконструкции станция будет работать в составе БКЛ и Замоскворецкой линии. Он напомнил, что работы ведутся в ночные часы. По его словам, в вестибюле ведется отделка стен и пола гранитом и мрамором.
"Ранее была завершена укладка мрамора на платформенном участке, работы по облицовке продолжаются в западном вестибюле станции", – сказал Кравцов.
Ранее сообщалось, что на строящейся станции "Кленовый бульвар" БКЛ метро начали монтировать освещение. Светильники будут располагаться под потолком и на стенах станции. Береговые платформы будут освещены за счет отражения направленного в купол света. В настоящее время осуществляется прокладка инженерных систем, для реализации пусконаладочных работ на подстанцию подано напряжение, а также смонтированы все эскалаторы.
Пассажиры совершили около 33 миллионов поездок по новому участку БКЛ столичного метро
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