В России заработала система розыска угнанных авто

В России заработала система розыска угнанных автомобилей. С ее помощью становится проще собирать и передавать информацию между автоинспекциями разных регионов.

Как уточнил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, новая система называется "Паутина" и является новым способом объединения разных фото и видео в единую базу данных, через которую сотрудник ГИБДД сможет собирать информацию про все авто, которые угнаны.

Таким образом теперь не придется писать заявление на розыск, а следователям – записки между региональными МВД.

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