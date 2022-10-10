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Первый понтонный причал начали устанавливать у Киевского вокзала в Москве

Первый понтонный причал начали устанавливать у Киевского вокзала в Москве

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Первый понтонный причал отбуксировали на место стоянки, его начали устанавливать возле Киевского вокзала. Вес одного 16-метрового плавучего понтона – 48 тонн, а высота надстройки для пассажиров – почти 4 метра.

По словам заместителя руководителя пресс-службы Дептранса Анастасии Журавлевой, уникальность таких понтонов заключается в системе зарядки – она идет в момент посадки и высадки пассажиров. В ближайшее время начнут швартовые испытания, тестирование зарядки судов и систем безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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